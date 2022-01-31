Ученые выяснили, как получить "супериммунитет" против коронавируса

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Группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки назвала способ получить "супериммунитет" против коронавируса. Об этом пишет издание Business Insider.

Как утверждают специалисты, подобный уровень иммунного ответа способен возникать у вакцинированных пациентов после перенесенного штамма "Омикрон".

В материале уточняется, что "супериммунитет" не сможет сформироваться без вакцины. При этом привитые пациенты, которые переболели коронавирусом в период распространения штамма "Дельта", получили до 1 000% более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer.

"Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов", – уточнил в интервью соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что зараженный "Омикрон"-штаммом коронавируса человек становится заразным уже через 2–3 часа. Это происходит из-за высокой скорости размножения новой разновидности вируса.

До этого вирусолог Сергей Нетесов объяснил, как вакцинация детей поможет уберечь от коронавируса взрослых. Специалист обратил внимание, что при бессимптомном течении болезни ребенок все равно выделяет частицы вируса и заражает окружающих людей.