Иммунолог развеял миф о "супериммунитете" к коронавирусу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рассказал, что никакого "супериммунитета" к коронавирусной инфекции не существует.
Ранее о способе получить "супериммунитет" рассказали специалисты из Орегонского университета здоровья и науки. По их данным, повышенная устойчивость возникает у тех, кто переболел коронавирусом после вакцинации. Ученые утверждают, что перенесшие инфекцию во время распространения "Дельты" получили до 1 000% более эффективную защиту, чем после второй прививки вакциной Pfizer.
Крючков отметил, что в исследовании специалистов из Орегонского университета речь идет о так называемом гибридном иммунитете. Он возникает либо если человек поставил прививку, а потом заболел, либо если пациент перенес инфекцию, после чего вакцинировался, объясняет собеседник Москвы 24.
Несмотря на то что эффективность гибридного иммунитета может быть выше, иммунолог призвал ни в коем случае не искать возможности специально заразиться коронавирусом после вакцинации. Специалист подчеркнул, что прививка сама по себе дает хорошую степень защиты против инфекции.
"Если человек вакцинировался, а затем переболел, может сформироваться хороший иммунитет. Если человек привился и не переболел, то стремиться заразиться не надо. Можно просто ревакцинироваться, получить хороший защитный иммунитет, не подвергаясь рискам, которые есть при заболевании. Если не вакцинировался, надо срочно это сделать, не ждать заболевания. Само заражение без прививки приводит к очень серьезным последствиям", – предупреждает Крючков.
Кроме того, эксперт дал свою оценку количеству антител, которое можно считать суперпоказателем.
"Если тестирование показало меньшее количество – тоже неплохо. В принципе, и 900–1 000 BAU/мл также можно считать нормальным показателем. Но чем цифра меньше, тем больше шансов у инфекции "пробить" иммунитет. При предыдущих штаммах минимальным уровнем защиты был показатель в 300 BAU/мл. Думаю, при "Омикроне" он должен быть значительно выше", – резюмировал Крючков.
Однако на вероятность заразиться влияет не только уровень антител, подчеркнул специалист. Риск заболеть коронавирусом зависит от множества факторов, обратил внимание он. В частности, от состояния здоровья человека и вирусной нагрузки, которую он получил, резюмировал Крючков.
Ранее ученые из Великобритании заявили, что риск повторного заражения коронавирусом при штамме "Омикрон" более чем в пять раз выше, чем при варианте "Дельта". По их данным, уже перенесенное заболевание дало защиту от инфицирования "Омикроном" только в 19% всех задокументированных случаев COVID-19.
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