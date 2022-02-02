В Москве за сутки госпитализировали 6,8% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в столице госпитализировали 1 617 человек с коронавирусом. Это составляет 6,8% от числа всех выявленных случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Выздоровели за сутки 11 475 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 1 981 801.
За минувшие 24 часа в Москве выявлено 23 784 новых случая заражения коронавирусом. На ИВЛ в настоящее время находятся 550 пациентов. За день скончались 78 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге вызваны "Омикрон"-штаммом. Она напомнила, что новый вариант коронавируса является самым заразным из всех известных штаммов. По словам Поповой, оставшиеся 20% случаев приходятся на "Дельта"-штамм.
Попова назвала условие, при котором привитым от COVID-19 не нужно соблюдать карантин
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