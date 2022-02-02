Собянин заявил, что система здравоохранения в Москве работает без сбоев

17:04
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Система здравоохранения в Москве работает без сбоев, в том числе в пиковые нагрузки. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве России.
По его словам, сейчас поликлиники работают в особом режиме. Большинство терапевтов принимают ежедневно около 60 тысяч пациентов с ОРВИ и коронавирусом.
"Важно, что при такой нагрузке удалось сохранить на 40% плановую помощь. Сегодня пациентами с коронавирусом заняты около 10 тысяч коек. В резерве остается 5 тысяч коек на случай дальнейшего подъема заболеваемости", – отметил Собянин.
Он рассказал, что из-за новой волны заболеваемости в столице увеличили мощность горячей линии 122. Даже в часы пик срок ожидания ответа от специалиста составляет менее одной минуты.
"Очень важное было решение по открытию телемедицинских центров не только как городского центра, но и в каждой поликлинике, тоже взяли значительную часть нагрузки. Каждые сутки телемедицинскую консультацию получают от 3 до 5 тысяч пациентов, этот объем растет", – подчеркнул Собянин.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано 15 287 случаев заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса. Данный вариант вируса выявлен в 83 регионах страны.
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