Собянин допустил выход Москвы на плато по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, допустив, что столица выходит на плато по этому показателю.

"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. – Прим. ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", – сообщил мэр Москвы на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при кабмине.

Собянин выразил надежду, что эпидемическая ситуация в столице начнет стабилизироваться в ближайшее время.

"Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что городские власти будут следить за изменением ситуации и своевременно принимать все необходимые меры.

Ранее Собянин назвал прошедшую неделю очень сложной по коронавирусу. Мэр подчеркнул, что количество случаев заболевания выросло на 70%, а также стало больше госпитализаций. Мэр уточнил, что ежедневно в больницы поступают порядка 1,6 тысячи человек.

В Москве госпитализация потребовалась для 1 617 пациентов с диагностированным COVID-19.

