Собянин допустил выход Москвы на плато по COVID-19

16:48
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, допустив, что столица выходит на плато по этому показателю.
"На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается, я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. – Прим. ред.) в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", – сообщил мэр Москвы на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 при кабмине.
Собянин выразил надежду, что эпидемическая ситуация в столице начнет стабилизироваться в ближайшее время.
"Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться. Это очень важно для всей медицинской системы", – отметил мэр.
Собянин подчеркнул, что городские власти будут следить за изменением ситуации и своевременно принимать все необходимые меры.
Ранее Собянин назвал прошедшую неделю очень сложной по коронавирусу. Мэр подчеркнул, что количество случаев заболевания выросло на 70%, а также стало больше госпитализаций. Мэр уточнил, что ежедневно в больницы поступают порядка 1,6 тысячи человек.
В Москве госпитализация потребовалась для 1 617 пациентов с диагностированным COVID-19.
В Москве за сутки госпитализировали 6,8% от числа выявленных случаев COVID-19
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