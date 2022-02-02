Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70% за неделю

16:37
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин назвал прошедшую неделю очень сложной по коронавирусу. Мэр подчеркнул, что количество случаев заболевания выросло на 70%, стало больше госпитализаций.
"Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, что особенно неприятно – на 40% выросла госпитализация", – заявил Собянин.
Мэр уточнил, что ежедневно в больницы поступают порядка 1,6 тысячи человек. Занято около 10 тысяч коек в стационарах, в связи с чем власти города расширили объем резервных коек на 5 тысяч. Они будут задействованы в случае роста заболеваемости коронавирусом.
В России за последние сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Выявлено 141 883 новых случая заражения.
В Москве госпитализация потребовалась для 1 617 пациентов с диагностированным COVID-19. Зафиксировано 23 784 новых случая заражения коронавирусом.
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