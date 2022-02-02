Попова назвала отличие коронавируса от гриппа

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При коронавирусе у пациента образовываются тромбы, а при гриппе – сильное кровотечение, рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Важной задачей было дифференциально диагностировать грипп и COVID-19, потому что лечение разное. <...> Здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства", – сказала Попова.

Она добавила, что для быстрого определения заболевания врачи стали использовать быстрые тесты на коронавирус. Кроме того, это позволяет быстро выбрать правильное лечение.

Ранее Анна Попова рассказала, что сегодня речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах из-за коронавируса не идет. Несмотря на то что количество заболевших COVID-19 будет увеличиваться, в России уже есть отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики.

За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Это на 1,6% меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 48 426 человек, что на 20,2% больше, чем накануне.

