"Омикрон" выявлен практически во всех регионах России – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Штамм коронавируса "Омикрон" выявлен практически во всех регионах России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава кабмина отметил, что с ростом показателей заболеваемости увеличивается нагрузка на всю систему здравоохранения, прежде всего – на первичное звено.

Он добавил, что врачи практически круглосуточного и с беспрецедентной нагрузкой работают в поликлиниках, помогают пациентам, проходящим лечение на дому.

За последние сутки в России госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом. Это на 1,6% меньше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось в 42 регионах, а увеличилось в 40. При этом в трех субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

За сутки выздоровели 48 426 человек, что на 20,2% больше, чем накануне. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 10 337 008 человек. Скончались за сутки 678 человек, всего умерли 332 690.

За последние 24 часа выявили 141 883 новых случая заражения. На Москву пришлось 23 784 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 19 234, на Московскую область – 10 188, на Пермский край – 3 754, на Челябинскую область – 3 399, на Республику Саха – 3 314, на Свердловскую область – 3 034, на Красноярский край – 3 019, на Ростовскую область – 2 935, на Самарскую область – 2 922. Меньше всего случаев зафиксировали на Чукотке – 15, в Еврейской автономной области – 28, Ненецком автономном округе – 76 и Магаданской области – 98.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге вызваны "Омикрон"-штаммом. Она напомнила, что новый вариант коронавируса является самым заразным из всех известных штаммов. При этом она подчеркнула, что 20% случаев приходится на "Дельта"-штамм, который характеризуется тяжелым течением заболевания.

