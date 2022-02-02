Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в РФ на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предположил, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад не следующей неделе.
"Объявлять сегодня о конце пандемии преждевременно, но это начало конца пандемии. С моей точки зрения, к концу мы где-то, может быть, к лету придем", – сказал Альтштейн Агентству "Москва".
Он отметил, что в разных странах волна заболеваемости "Омикроном" проходит за 1,5–2 месяца. При этом вирусолог напомнил, что данный штамм коронавируса распространяется быстрее, но меньше проникает в легкие и реже вызывает пневмонию.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил волну заражений "Омикрон"-штаммом как мощную, но короткую.
Он также заявил, что "Омикрон" пока еще активно распространяется в РФ. Чтобы уберечь людей, следует проводить вакцинацию и ревакцинацию, а также напоминать о средствах индивидуальной защиты. Клюге призвал проводить проветривание помещений и повышать доступность лечения.
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