Врач призвала вакцинироваться от коронавируса раз в полгода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В нынешней ситуации вакцинироваться от коронавируса необходимо раз в полгода, но в будущем этот интервал может увеличиться до года. Об этом заявила главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она отметила, что люди будут жить в разных волнах.

"На сегодня мы для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность при мутациях бесконечных COVID-19, однозначно можем сказать: раз в шесть месяцев – достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален", – цитирует Лысенко РИА Новости.

По ее словам, окончание пандемии зависит не только от медиков, но и от всех людей. Лысенко отметила, что в этом вопросе не может быть равнодушных. Она также выразила мнение, что "Омикрон" принесет больше коллективного иммунитета.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн предположил, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад на следующей неделе. Он отметил, что в разных странах волна заболеваемости "Омикроном" проходит за 1,5–2 месяца.

