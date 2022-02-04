В Москве за сутки госпитализировали 6,6% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 646 человек с коронавирусом, что составило 6,6% от числа всех выявленных случаев, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
По словам специалистов, с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при нем для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
На искусственной вентиляции легких находятся 570 пациентов. Выздоровели за сутки 13 805 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 007 965.
За последние сутки выявлено 25 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 79 пациентов с COVID-19.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.
Он пояснил, что речь идет о большой нагрузке на организм из-за спайкового белка, который может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные негативные процессы.
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