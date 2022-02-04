Биолог допустила случаи непрерывного заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Коронавирусом можно заболеть повторно сразу после выздоровления, предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она пояснила, что это может произойти, если изначально человек перенес подвид "Омикрон"-штамма ВА.1, а затем заразился ВА.2. По словам Барановой, теоретически, некоторые пациенты могут непрерывно заражаться и болеть коронавирусом.
Она добавила, чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции. В качестве примера она привела Южную Африку, где после первой волны "Омикрона" началась вторая.
"Когда он (ВА.1. – Прим. ред.) схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там (в Южной Африке. – Прим. ред.) успешно распространяться", – рассказала биолог в интервью "Ленте.ру".
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.
Он пояснил, что речь идет о большой нагрузке на организм из-за спайкового белка, который может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные негативные процессы.
Также врач добавил, что спайковый белок формируется от частой вакцинации. Он не рекомендовал делать ревакцинацию раньше чем через 3 месяца, пока организм не избавится от спайка. По словам Тимакова, делать прививку после болезни можно спустя 1–2 месяца.
Эксперт рассказал о возможных последствиях "Омикрона"
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