Биолог допустила случаи непрерывного заражения COVID-19

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Коронавирусом можно заболеть повторно сразу после выздоровления, предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она пояснила, что это может произойти, если изначально человек перенес подвид "Омикрон"-штамма ВА.1, а затем заразился ВА.2. По словам Барановой, теоретически, некоторые пациенты могут непрерывно заражаться и болеть коронавирусом.

Она добавила, чем больше времени проходит после перенесенной болезни, тем выше вероятность реинфекции. В качестве примера она привела Южную Африку, где после первой волны "Омикрона" началась вторая.

"Когда он (ВА.1. – Прим. ред.) схлынул, все порадовались, думали, что наступило затишье. А сейчас вдруг оказалось, что ВА.2, несмотря на огромное количество свежепереболевших, вполне способен там (в Южной Африке. – Прим. ред.) успешно распространяться", – рассказала биолог в интервью "Ленте.ру".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске возникновения аутоиммунных заболеваний после заболевания коронавирусом от трех до пяти раз.

Он пояснил, что речь идет о большой нагрузке на организм из-за спайкового белка, который может формировать гиперкоагуляцию, свертываемость крови, поражать эндотелий сосудов напрямую и вызвать различные негативные процессы.

Также врач добавил, что спайковый белок формируется от частой вакцинации. Он не рекомендовал делать ревакцинацию раньше чем через 3 месяца, пока организм не избавится от спайка. По словам Тимакова, делать прививку после болезни можно спустя 1–2 месяца.