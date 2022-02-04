Собянин заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 16 тысяч коек развернули в столице для лечения пациентов с COVID-19, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра коронавирусного стационара ГКБ № 15 имени Филатова и строящегося при больнице скоропомощного комплекса.

По словам мэра, эпидситуация в Москве стабилизировалась.

"В день диагностируем 25–26 тысяч, такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тысяч – это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что сейчас число госпитализаций достигло 1,6 тысячи человек в сутки с небольшим увеличением. По его мнению, с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары будет расти. Пациентов с COVID-19 принимают более 20 больниц.

Больница имени Филатова стала одной из первых, включившихся в борьбу с пандемией. С 27 марта 2020 года клиника функционирует в качестве коронавирусного стационара. За два года работы она приняла более 77 тысяч пациентов с COVID-19.

Мэр добавил, что больница имени Филатова работает и с роженицами, у которых подтвердили коронавирус. За два года в ней вылечили свыше 5,5 тысячи беременных и родильниц. Родились за это время 1,7 тысячи детей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что скоропомощные комплексы на территориях четырех столичных больниц построят в 2022 году. Общая площадь зданий составит 68 тысяч квадратных метров, комплексы смогут принимать до 1 200 пациентов в сутки.

Новые корпуса появятся на территориях Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени О. М. Филатова и городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

