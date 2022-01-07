Четыре скоропомощных комплекса построят в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На территориях четырех столичных больниц построят скоропомощные стационарные комплексы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Общая площадь зданий составит 68 тысяч квадратных метров, комплексы скорой помощи смогут принимать до 1 200 пациентов в сутки", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Комплексы появятся на территориях Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени О. М. Филатова и городской клинической больницы имени В. М. Буянова.
Бочкарев уточнил, что в настоящее время строители ведут монолитные работы, а также возводят перегородки и проводят работы по монтажу инженерных сетей. Планируется, что здания будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года.
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в этом году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники. По его словам, всего появится 25 больниц на 11 тысяч посещений в смену. Одновременно будут возводиться и крупные медцентры.
Под комплексную реконструкцию попадут до 200 поликлиник Москвы
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