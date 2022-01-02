Скоропомощный стационар для больницы имени Филатова планируют построить до конца года

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство скоропомощного стационара для больницы имени Филатова планируют завершить до конца этого года, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По его словам, в настоящее время специалисты завершили монолитные работы. Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров.
"Скоропомощной стационарный комплекс будет иметь в своем составе шесть разнопрофильных операционных. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием: антиограф, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппараты ультразвуковой диагностики, аппарат искусственного кровообращения", – рассказал Загрутдинов, добавив, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.
Комплекс будет расположен по адресу улица Вешняковская, дом 23.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве. По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.
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