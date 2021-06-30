Собянин осмотрел ход строительства новой поликлиники в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новая поликлиника в Коммунарке будет построена до конца текущего года, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства медучреждения.

"Давайте до конца года достраивайте, чтобы к новому году тоже подтянуть уже кадровый состав, чтобы она одновременно достраивалась и запускала (пациентов. – Прим. ред.). Один из самых больших дефицитов здесь – именно поликлиническая мощность. На эту поликлинику будут задействованы около 100 тысяч человек. Просто огромное количество людей, конечно, надо строить в таких экстренных темпах", – сказал Собянин префекту ТиНАО Дмитрию Набокину и представителям столичного Депздрава.

Как сообщили в мэрии, поликлиника будет соответствовать современным стандартам здравоохранения. Ожидается, что учреждение значительно расширит доступ жителей Коммунарки к медуслугам. В здании разместят филиал № 2 Троицкой городской больницы с взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену, а также женскую консультацию.

Ранее мэр сообщил, что пандемия коронавируса не привела к остановке реализации программ в области здравоохранения в Москве. По его словам, сегодня в стройке находится около одного миллиона квадратных метров медицинских площадей. Речь идет как о строительстве новых объектов здравоохранения, так и о реконструкции действующих поликлиник и больниц.

