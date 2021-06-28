Бочкарев: строительство скоропомощного стационара ГКБ № 15 завершат к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Скоропомощный стационарный комплекс в составе городской клинической больницы № 15 имени Филатова достроят к 2023 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве сегодня продолжается активное строительство новых объектов здравоохранения, в частности инфраструктуры для оказания экстренной медицинской помощи. По адресу улица Вешняковская, дом 23, идет строительство скоропомощного стационарного комплекса для городской больницы № 15. Завершить строительство планируем к 2023 году", – рассказал он.

В настоящее время закончена разработка котлована, инженерные сети вынесены за пределы площадки строительства будущего здания, близится к концу монтаж фундаментной плиты, на 60% завершена укладка бетона фундамента.

Ранее Бочкарев заявил, что к 2023 году в Москве планируется ввести 45 объектов здравоохранения. Основную их часть введут в эксплуатацию в 2022 году. Большинство объектов – 38 – возводится за счет бюджетных средств.

Заммэра отметил, что развитие медицинской инфраструктуры города, особенно в период пандемии, входит в число приоритетных задач властей.

