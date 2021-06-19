Андрей Бочкарев: 45 объектов здравоохранения введут в Москве до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К 2023 году в Москве планируется ввести 45 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Руководитель департамента Андрей Бочкарев отметил, что развитие медицинской инфраструктуры, особенно в период пандемии, входит в число приоритетных задач. Важно не просто сохранить существующие высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и увеличить их.
"К 2023 году планируем ввести не менее 45 объектов здравоохранения", – подчеркнул Бочкарев.
Он добавил, что больше всего объектов планируется ввести в 2022 году. Большая их часть – 38 – возводится за счет бюджетных средств.
Ранее мэр Москвы, член Бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Он подчеркнул, что в числе приоритетов останется обеспечение жителей необходимой инфраструктурой в шаговом доступности.
18 июня Сергей Собянин и премьер РФ Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.
Мэр Москвы уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам Собянина, включает более 30 крупных центров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: