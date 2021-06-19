Андрей Бочкарев: 45 объектов здравоохранения введут в Москве до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К 2023 году в Москве планируется ввести 45 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Руководитель департамента Андрей Бочкарев отметил, что развитие медицинской инфраструктуры, особенно в период пандемии, входит в число приоритетных задач. Важно не просто сохранить существующие высокие темпы строительства объектов здравоохранения, но и увеличить их.

"К 2023 году планируем ввести не менее 45 объектов здравоохранения", – подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что больше всего объектов планируется ввести в 2022 году. Большая их часть – 38 – возводится за счет бюджетных средств.

Ранее мэр Москвы, член Бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы. Он подчеркнул, что в числе приоритетов останется обеспечение жителей необходимой инфраструктурой в шаговом доступности.

18 июня Сергей Собянин и премьер РФ Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

Мэр Москвы уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам Собянина, включает более 30 крупных центров.

