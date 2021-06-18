Собянин: больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года

18 июня, 20:30
Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе открытия детского инфекционного корпуса, возведенного в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.
"Вся она (больница. – Прим. ред.) будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, – это еще порядка 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 160 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.
В здании, где находятся 100 коек, будут принимать детей со всей Москвы. Там есть все необходимое для экстренной помощи, а лаборатории и рентген-кабинет работают в круглосуточном режиме, что позволяет быстрее ставить диагнозы и начинать лечение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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