13:04
Мишустин и Собянин открыли детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке
Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.
"Вся она (больница. – Прим. ред.) будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, – это еще порядка 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 160 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.
Он уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам мэра, включает более 30 крупных центров.
"Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное, оперативное лечение, если ему необходимо. Это очень быстро. Это увеличит производительность таких больниц практически в два раза", – пояснил мэр.
Во время мероприятия градоначальник обратился к медикам с просьбой продолжить активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции и выразил им признательность за труд.
В свою очередь, премьер-министр отметил, что правительство делает все возможное для поддержки врачей. По его словам, за пять месяцев было инвестировано около четверти триллиона рублей, из которых 100 миллиардов – это средства на стимулирующие выплаты врачам.
"Создание центра компетенции всех медицинских услуг в одной точке – правильный, международный, мировой вопрос, которому в том числе следует Москва", – резюмировал Мишустин.
В пресс-службе мэрии и правительства Москвы рассказали, что в детском инфекционном корпусе созданы условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям от 1 месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями.
Собственная диагностическая служба и современное оборудование избавят от необходимости перевозить пациентов в другие больницы. В экспресс-лаборатории и рентген-кабинете, которые будут работать 24/7, можно будет оперативно провести все нужные исследования, чтобы поставить диагноз и приступить к лечению.
Уникальная система навигации разделит потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями для диагностики и лечения. Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Предусмотрены санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, бактерицидные установки, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.
Рядом с корпусом возвели гаражный бокс, в котором будет проводиться дезинфекция санитарного автотранспорта. Мельцеровские боксы оборудованы кислородными консолями и противошоковыми укладками. С их помощью при поступлении пациента в тяжелом состоянии будет возможно развернуть в боксе противошоковую палату и оказать неотложную помощь на месте.
В детском корпусе обеспечен высокий уровень комфорта пациентов. Многофункциональные кровати имеют электропривод, а медперсонал можно вызвать в палату нажатием кнопки. В каждой палате и в каждом боксе у юных пациентов будут мультимедийные планшеты.
Ранее Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Премьер осмотрел центр и провел совещание с членами правительства и медработниками, главной темой которого стали перспективы развития детской медицинской помощи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: