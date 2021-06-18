Мишустин и Собянин открыли детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке

Сергей Собянин и Михаил Мишустин открыли детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.

"Вся она (больница. – Прим. ред.) будет сдана до конца года, достроена. Это инфекционный корпус, который построили уже и вводим. Уже сегодня в 00:00 первый пациент сюда прибудет. Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, – это еще порядка 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 160 тысяч квадратных метров", – сказал Собянин.

Он уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам мэра, включает более 30 крупных центров.

"Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное, оперативное лечение, если ему необходимо. Это очень быстро. Это увеличит производительность таких больниц практически в два раза", – пояснил мэр.

Во время мероприятия градоначальник обратился к медикам с просьбой продолжить активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции и выразил им признательность за труд.

В свою очередь, премьер-министр отметил, что правительство делает все возможное для поддержки врачей. По его словам, за пять месяцев было инвестировано около четверти триллиона рублей, из которых 100 миллиардов – это средства на стимулирующие выплаты врачам.

"Создание центра компетенции всех медицинских услуг в одной точке – правильный, международный, мировой вопрос, которому в том числе следует Москва", – резюмировал Мишустин.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы рассказали, что в детском инфекционном корпусе созданы условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям от 1 месяца до 18 лет с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями.

Собственная диагностическая служба и современное оборудование избавят от необходимости перевозить пациентов в другие больницы. В экспресс-лаборатории и рентген-кабинете, которые будут работать 24/7, можно будет оперативно провести все нужные исследования, чтобы поставить диагноз и приступить к лечению.

Уникальная система навигации разделит потоки пациентов с разными инфекционными заболеваниями для диагностики и лечения. Планировка помещений учитывает все требования эпидемиологической безопасности. Предусмотрены санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, специальные палаты, процедурные, бактерицидные установки, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.

Рядом с корпусом возвели гаражный бокс, в котором будет проводиться дезинфекция санитарного автотранспорта. Мельцеровские боксы оборудованы кислородными консолями и противошоковыми укладками. С их помощью при поступлении пациента в тяжелом состоянии будет возможно развернуть в боксе противошоковую палату и оказать неотложную помощь на месте.

В детском корпусе обеспечен высокий уровень комфорта пациентов. Многофункциональные кровати имеют электропривод, а медперсонал можно вызвать в палату нажатием кнопки. В каждой палате и в каждом боксе у юных пациентов будут мультимедийные планшеты.

Ранее Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Премьер осмотрел центр и провел совещание с членами правительства и медработниками, главной темой которого стали перспективы развития детской медицинской помощи.

