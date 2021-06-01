Мишустин и Собянин посетили НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова

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Михаил Мишустин и Сергей Собянин посетили Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также участниками мероприятия стали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Визит приурочен ко Дню защиты детей.

Премьер осмотрел центр и провел совещание с членами правительства и медработниками, главной темой которого стали перспективы развития детской медицинской помощи.

Мишустин подчеркнул, что именно благодаря перинатологам удалось добиться снижения младенческой смертности даже в год пандемии.

"Сейчас показатель в два раза ниже, чем 15 лет назад. Только в прошлом году удалось сохранить на 12% больше жизней младенцев, чем годом ранее, а это сотни маленьких детишек", – сказал председатель правительства.

В НМИЦ имени Кулакова ежегодно повышают квалификацию и осваивают современные методики более 2,5 тысячи врачей. Также специалисты центра консультируют коллег со всей России и остаются на связи почти с сотней российских перинатальных центров благодаря возможностям телемедицины.

Премьер-министр напомнил, что сейчас идет четвертый год Десятилетия детства, мероприятия которого направлены на укрепление здоровья детей. Мишустин подчеркнул, что крайне важно выявлять и лечить заболевания на ранней стадии.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова оснащен современным оборудованием, с помощью которого возможно не только оказывать высокотехнологичную медпомощь, но и проводить фундаментальные научные исследования.

В центре 583 койки, в том числе 235 коек акушерского профиля, 100 неонатальных коек, 147 гинекологических коек. В прошлом году в клинических отделениях приняли более 200 тысяч родов, провели свыше 22 тысяч хирургических операций.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские власти будут и дальше улучшать систему оказания медпомощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Он отметил, что в настоящее время российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей.