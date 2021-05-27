Путин заявил, что в РФ продолжат улучшать систему медпомощи детям с онкозаболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские власти будут и дальше улучшать систему оказания медпомощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Такое заявление сделал Владимир Путин во время обращения к участникам конгресса по онкозаболеваниям, который проходит в центре имени Дмитрия Рогачева.

Он отметил, что в настоящее время российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, а за последние 4 года в целом по стране объем оказания высокотехнологичной помощи несовершеннолетним по профилю онкологии вырос более чем на 30%. Возросло также количество операций по трансплантации костного мозга. В 2020 году провели 667 таковых.

"Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90%. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения", – цитирует главу государства РИА Новости.

Президент уточнил, что в 1991 году с диагнозом "острый лейкоз" выздоравливали лишь 5% детей.

В следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России – в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, чтобы каждый ребенок, столкнувшийся с тяжелой болезнью, получал качественную высокотехнологичную помощь быстро и в полном объеме, подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что дети – будущее государства, поэтому особенно важно поставить на службу людям достижения медицины и нарастить их применение в лечении тяжелых заболеваний.

В заключение глава государства пожелал участникам конгресса плодотворной работы и выразил благодарность за преданность своему делу.

Ранее основатель медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев предложил сделать все препараты для лечения детей бесплатными. По его словам, это можно было бы назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних.