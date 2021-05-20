Доктор Румянцев предложил сделать все препараты для лечения детей бесплатными

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Все российские дети должны быть бесплатно снабжены необходимыми лекарствами, считает основатель медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Такое заявление он сделал на полях Московского онкологического форума – 2021.
"Каждый ребенок в России до 18 лет должен получать лекарства бесплатно", – сказал журналистам главный детский онколог-гематолог.
По его словам, это можно было бы назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних. Румянцев напомнил, что подобные меры действуют во многих странах, включая Германию, Швецию и Бельгию.
"Об обеспечении детей лекарствами сказано и в российском законе, однако то, что обещано де-юре, не соблюдается де-факто", – сказал доктор.
Румянцев уверен, что такие меры могли бы облегчить жизнь семьям с низким доходом, поскольку лечение детей для них становится особенно тяжелым испытанием.
Ранее глава Национального центра имени Рогачева заявил о необходимости увеличить расходы на здравоохранение.
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