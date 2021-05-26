Румянцев: успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения взрослых

Фото: Агентство "Москва"/ Иванко Игорь
Специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева планируют добиться увеличения выздоровления онкобольных моложе 50 лет. Для этого они применят методики лечения, которые были созданы врачами. Об этом сообщил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра Рогачева Александр Румянцев.
Он выразил надежду, что пациенты до 50 лет смогут прийти к таким же высоким результатам, какие показали пациенты младше 30 лет.
"Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечиваются более 82% детей по России, больше 91,3% – в Москве", – уточнил Румянцев.
Отмечается, что в Боткинской больнице для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, разработанные в Центре имени Дмитрия Рогачева для лечения несовершеннолетних, после чего получили близкие к детским, высокие результаты.
За эту работу медики получили премию правительства Москвы. Как отметил доктор Румянцев, на данный момент это эксперимент, научное доказательство результатов проходит медленно.
"Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимается повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет", – уточнил онколог.
Проверкой гипотезы занимаются сотрудники Центра имени Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, заключил он.
Ранее инициативу Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.
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