Румянцев: успешные протоколы лечения рака у детей будут использованы для лечения взрослых

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Специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева планируют добиться увеличения выздоровления онкобольных моложе 50 лет. Для этого они применят методики лечения, которые были созданы врачами. Об этом сообщил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра Рогачева Александр Румянцев.

Он выразил надежду, что пациенты до 50 лет смогут прийти к таким же высоким результатам, какие показали пациенты младше 30 лет.

"Сейчас благодаря разработанным совместно с международными коллегами протоколам лечения от рака вылечиваются более 82% детей по России, больше 91,3% – в Москве", – уточнил Румянцев.

Отмечается, что в Боткинской больнице для пациентов младше 30 лет стали использовать протоколы, разработанные в Центре имени Дмитрия Рогачева для лечения несовершеннолетних, после чего получили близкие к детским, высокие результаты.

За эту работу медики получили премию правительства Москвы. Как отметил доктор Румянцев, на данный момент это эксперимент, научное доказательство результатов проходит медленно.

"Исследование, проведенное в одном учреждении, выслушивается научным сообществом, но не принимается повсеместно. Чтобы доказать эффективность, надо провести многоцентровый сравнительный анализ. Он занимает не менее пяти лет", – уточнил онколог.

Проверкой гипотезы занимаются сотрудники Центра имени Дмитрия Рогачева в Боткинской больнице и Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, заключил он.

Ранее инициативу Румянцева о бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров поддержал президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. По его словам, для реализации программы необходимы изменения в законодательстве.