Онколог назвал первые признаки рака крови у детей

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Первым признаком рака крови у детей является резкая потеря веса, рассказал Пятому каналу онколог Михаил Мяснянкин.

Также он добавил, что среди первичных симптомов – утомляемость, плаксивость, бледная кожа, снижение аппетита и безразличность к происходящему вокруг.

По словам врача, рак крови у детей возникает из-за генетических факторов, аномалий развития и неблагоприятного влияния окружающей среды.

"К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности", – добавил Мяснянкин.

Специалист порекомендовал родителям внимательно следить за здоровьем детей и не пропускать осмотры у педиатра.

Ранее ученые выяснили, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований. Нарушение циркадных ритмов, регулирующих важнейшие процессы в организме человека, кардинально меняет экспрессию генов.

Это повреждает ДНК и активизирует рост раковых клеток. Таким образом, ученые подтвердили, что биологические часы оказывают влияние на активность онкологических образований.

