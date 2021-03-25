Молекулярные термометры для борьбы с раком создали в России

Фото: пресс-служба НИТУ "МИСиС"

Сверхчувствительные молекулярные термометры для медицины создали ученые из России и Финляндии совместно со специалистами Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС"). Соответствующие материалы опубликованы в журнале Materials & Design.

Так, исследователи уточнили, что ряд методов лечения опухолей, например фотодинамическая и фототермическая терапии, требуют точного регулярного измерения температуры живых систем на уровне отдельных молекул. Они отметили, что теоретические расчеты и существующие термометры являются не совсем удобными, а также не могут обеспечить высокой точности измерений. Поэтому ученые синтезировали вещества, способные работать как сверхточные термометры на молекулярном уровне.

"Молекулярные термометры – класс веществ, оптические характеристики которых меняются вместе с температурой. Мы синтезировали два таких вещества и изучили их люминесцентные свойства. При нагреве спектр их испускания и "время жизни" флуоресценции меняется – этого достаточно, чтобы фиксировать изменения температуры с точностью до 0,1 градуса", – уточнили специалисты.

Синтезированные вещества относятся к хорошо изученному классу водорастворимых порфиринов, а также отличаются от других молекулярных термометров простотой синтеза и модификации, заключили эксперты.

Ранее ученые выяснили, какое влияние оказывает группа крови на риск развития сердечного приступа. Уточняется, что в исследовании участвовали свыше 400 тысяч человек. Люди со второй и третьей группой крови имеют риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем пациенты с первой группой крови.