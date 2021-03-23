Ученые установили связь между группой крови и риском сердечного приступа

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Ученые выяснили, какое влияние оказывает группа крови на риск развития сердечного приступа. Об этом сообщает журнал American Heart Association.

Уточняется, что в исследовании участвовали свыше 400 тысяч человек. Люди со второй и третьей группой крови имеют риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем пациенты с первой группой крови.

Помимо этого, специалисты установили, что носители второй и третьей группы крови имеют высокую вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии. Отмечается, что испытуемые с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению.

Ранее гематолог сообщила, что существование связи между группой крови человека и его предрасположенностью к онкологическим заболеваниям нельзя исключать. Стало известно, что люди со второй группой крови предрасположены к раку желудка. У этих пациентов данное заболевание встречается на 20% чаще.