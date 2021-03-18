Ученые нашли дополнительный способ определять болезнь Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера придумали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Работа ученых размещена в издании Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

"Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни", – уточнил доктор медицинских наук Амир Кашани.

Ученые отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера. При подобной болезни мутации могут возникнуть в трех определенных генах. Для того чтобы выявить болезнь на ранней стадии, специалисты сделали фотографии кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.

По итогам наблюдений обнаружилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, которые вовлечены в патогенез болезни Альцгеймера.

Как подчеркивают авторы работы, при помощи нового метода можно будет при ранней диагностике выявить болезнь Альцгеймера. Кроме того, получится помочь пациентам при замедлении снижения когнитивных функций.

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