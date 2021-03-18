Ученые нашли дополнительный способ определять болезнь Альцгеймера

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера придумали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Работа ученых размещена в издании Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.
"Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни", – уточнил доктор медицинских наук Амир Кашани.
Ученые отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера. При подобной болезни мутации могут возникнуть в трех определенных генах. Для того чтобы выявить болезнь на ранней стадии, специалисты сделали фотографии кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.
По итогам наблюдений обнаружилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, которые вовлечены в патогенез болезни Альцгеймера.
Как подчеркивают авторы работы, при помощи нового метода можно будет при ранней диагностике выявить болезнь Альцгеймера. Кроме того, получится помочь пациентам при замедлении снижения когнитивных функций.
Ранее Александр Мясников назвал неожиданный симптом рака. Врач добавил, что избыток кальция чаще всего говорит об онкологическом заболевании почек либо легкого.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: