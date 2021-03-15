Названы причины весеннего недомогания

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Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко рассказал в эфире радио Sputnik из-за чего появляется плохое самочувствие с приходом весны и может ли оно служить признаком серьезного заболевания.
По словам специалиста, чаще всего в межсезонье плохое самочувствие появляется из-за банальной простуды.
"Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей. О заболевании можно говорить, если проявятся и другие симптомы. Вероятнее всего, это обычная простуда, которая проходит за семь дней", – пояснил специалист.
Также эксперт считает, что если недомогание не проходит и нет других симптомов, то это может быть переутомление.
"Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг ковида", – сказал Кузьменко.
Ранее ученые назвали вздутие живота симптомом смертельно опасной болезни.
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