Названы причины весеннего недомогания

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Врач-терапевт, кардиолог, диетолог Филипп Кузьменко рассказал в эфире радио Sputnik из-за чего появляется плохое самочувствие с приходом весны и может ли оно служить признаком серьезного заболевания.

По словам специалиста, чаще всего в межсезонье плохое самочувствие появляется из-за банальной простуды.

"Если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не говорит о том, что у них насморк, это нормальная реакция носовых путей. О заболевании можно говорить, если проявятся и другие симптомы. Вероятнее всего, это обычная простуда, которая проходит за семь дней", – пояснил специалист.

Также эксперт считает, что если недомогание не проходит и нет других симптомов, то это может быть переутомление.

"Если наблюдается снижение температуры, гипотермия, это может говорить о переутомлении человека, связанном, например, с обстановкой вокруг ковида", – сказал Кузьменко.

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