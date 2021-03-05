Собянин: младенческая смертность в Москве снизилась почти на 60%

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В Москве младенческая смертность снизилась почти на 60% за прошедшие годы, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения перинатального центра ГКБ имени Юдина, где в 2021 году завершился ремонт первого, третьего и седьмого этажей здания роддома.

Мэр подчеркнул, что в столице последние годы система родовспоможения прошла большую трансформацию.

"Мы объединили женские консультации, роддома, крупные клиники. Это стало как единый организм. И маму уже сопровождают от начала беременности и заканчивая родами, оказывая всю необходимую помощь и оказывая консультацию лучшими врачами Москвы", – подчеркнул градоначальник.

Также, по его словам, была заменена материальная база, реконструированы почти все роддома столицы.

"Они стали высокого уровня, хорошего качества. Обеспечили самым современным оборудованием. И благодаря этому, и благодаря, конечно, высокой квалификации наших врачей у нас младенческая смертность снизилась почти на 60%", – сказал он.

Собянин отметил, что перинатальный центр не прекращал работу в период пандемии коронавируса и было принято около 10 тысяч родов.

"Мы выделяем деньги для того, чтобы ваш перинатальный центр был современным. Мы находимся на отремонтированном этаже. Я думаю, что в какое-то недалекое время весь корпус будет как новый, с новым оборудованием", – добавил глава города.

Также мэр поздравил коллектив центра с наступающим Международным женским днем.

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в прошлом году в столице на свет появились 123 тысячи детей.

Сейчас в городской системе здравоохранения действует 21 акушерский стационар, являющийся структурными подразделениями крупных многопрофильных больниц, пять стационаров из них имеют статус перинатальных центров. Всего 2 446 акушерских коек.

В пресс-службе добавили, что в перинатальном центре больницы имени Юдина идет подготовка к ремонту пятого и шестого этажей. На время ремонта центр не будет приостанавливать деятельность.

Для оснащения центра было закуплено 338 единиц оборудования, в том числе ультразвуковые медицинские системы, инкубаторы интенсивной терапии и прикроватные мониторы пациента, фитотерапевтические облучатели и другая техника.

Ранее сообщалось, что центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся на базе детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Отмечалось, что каждый год в Москве около 20 тысяч новорожденных попадают в отделения реанимации, из них 200–250 малышей нуждаются в диализе. В новом центре им будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Для этого специалисты чаще всего используют методику перитонеального диализа.

Кроме того, в больнице Сперанского появилась операционная для младенцев. Она открывает новые возможности для лечения патологий у младенцев. По словам специалистов, чаще всего в таких операциях нуждаются дети, появившиеся на свет раньше срока или с врожденными заболеваниями. Нередко счет идет на часы, поэтому у медиков должны быть все условия для спасения жизней малышей.

Новая операционная, оснащенная современным оборудованием, расположена рядом с отделением реанимации и интенсивной терапии для самых маленьких пациентов.