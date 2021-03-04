Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

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Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились до минимальных цифр за всю историю страны. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко провел совещание по развитию здравоохранения в Республике Тыва с участием главы региона Шолбана Кара-оола. Там глава Минздрава уделил особое внимание вопросам увеличения продолжительности жизни населения.

"Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны", – заявил министр.

Он отметил, что по региону динамика младенческой смертности положительная, но остается немного выше, чем в целом по РФ.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он отметил, что снижение количества заболевших не влияет на пандемию. По мнению министра, снимать ограничения стоит взвешенно.