Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что снижение количества заболевших коронавирусом не влияет на пандемию. Она в стране все еще продолжается, передает ТАСС.
Врач также призвал регионы контролировать ситуацию с инфекцией, учитывая особенности эпидемиологической обстановки. Он добавил, что снимать ограничения стоит взвешенно.
"Несмотря на то что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", – прокомментировал министр.
Ранее Михаил Мурашко сообщил, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает. При этом под наблюдением медиков продолжают находиться около 800 тысяч человек с коронавирусом или с подозрением на заражение.
В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек. В РФ всего зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.
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