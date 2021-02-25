Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что снижение количества заболевших коронавирусом не влияет на пандемию. Она в стране все еще продолжается, передает ТАСС.

Врач также призвал регионы контролировать ситуацию с инфекцией, учитывая особенности эпидемиологической обстановки. Он добавил, что снимать ограничения стоит взвешенно.

"Несмотря на то что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", – прокомментировал министр.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает. При этом под наблюдением медиков продолжают находиться около 800 тысяч человек с коронавирусом или с подозрением на заражение.

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек. В РФ всего зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции.