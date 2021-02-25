В России выявили 11 198 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки выявили 11 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 211 (10,8%) человек, сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 1 406 случаев, на Санкт-Петербург – 911, на Московскую область – 495, на Нижегородскую область – 388, на Воронежскую область – 301, на Ростовскую область – 296, на Самарскую область – 278, на Иркутскую область – 236, на Челябинскую область – 218, на Пермский край – 212, на Волгоградскую область – 202, на Саратовскую область – 201, на Пензенскую область – 186, на Вологодскую область – 178, на Свердловскую область – 178.

В РФ всего зарегистрировано 4 212 100 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,01%, Республике Тыва – 0,04%, Магаданской области, Республике Хакасия, Костромской области – 0,05%.

За последние сутки подтверждено 446 смертей, за весь период по стране умерло 84 876 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 16 102 человека, за весь период – 3 767 664.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Он отметил, что вирус не исчезнет, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях.