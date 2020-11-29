Многодетными мамами в столице с начала года стали 13,6 тыс женщин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Многодетными мамами в столичных роддомах за январь-октябрь 2020 года стали 13,6 тысячи женщин. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"За 10 месяцев с начала 2020 года в родильных домах и перинатальных центрах Департамента здравоохранения Москвы многодетными мамами стали 13,6 тысячи женщин. В Москве многодетной признается семья с тремя и более детьми младше 16 лет", – говорится в сообщении.
Главный акушер-гинеколог департамента Антон Оленев рассказал, что в системе здравоохранения, в состав которого входит 21 акушерский стационар, есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медпомощи будущим мамам и новорожденным. По его словам, благодаря профессионализму медиков в перинатальных центрах выхаживают даже самых маленьких малышей весом от 500 граммов.
При выписке каждая мама получает набор для новорожденного, если рождение ребенка зарегистрировано в Москве. В него входит детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и многое другое.
"Мы поздравляем всех женщин, уже ставших мамами, и тех, кому это радостное событие только предстоит, и напоминаем, что мы, врачи, сделаем все, что от нас зависит и даже больше для вашего здоровья и малышей", – сказал Оленев.
Ранее Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. Мэр пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия. Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию.
Россияне отмечают День матери
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: