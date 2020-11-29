Многодетными мамами в столице с начала года стали 13,6 тыс женщин

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Многодетными мамами в столичных роддомах за январь-октябрь 2020 года стали 13,6 тысячи женщин. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"За 10 месяцев с начала 2020 года в родильных домах и перинатальных центрах Департамента здравоохранения Москвы многодетными мамами стали 13,6 тысячи женщин. В Москве многодетной признается семья с тремя и более детьми младше 16 лет", – говорится в сообщении.

Главный акушер-гинеколог департамента Антон Оленев рассказал, что в системе здравоохранения, в состав которого входит 21 акушерский стационар, есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медпомощи будущим мамам и новорожденным. По его словам, благодаря профессионализму медиков в перинатальных центрах выхаживают даже самых маленьких малышей весом от 500 граммов.

При выписке каждая мама получает набор для новорожденного, если рождение ребенка зарегистрировано в Москве. В него входит детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и многое другое.

"Мы поздравляем всех женщин, уже ставших мамами, и тех, кому это радостное событие только предстоит, и напоминаем, что мы, врачи, сделаем все, что от нас зависит и даже больше для вашего здоровья и малышей", – сказал Оленев.

Ранее Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. Мэр пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия. Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию.

