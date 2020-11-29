Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

12:14
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. В этом году праздник отмечают 29 ноября.
Мэр столицы на своей странице "ВКонтакте" пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.
"От всей души желаю, чтобы вы, дорогие мамы, чувствовали любовь, благодарность и заботу близких", – написал градоначальник.
Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию, найти подработку или работу в центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера".
"Это единовременные и ежемесячные выплаты, различные льготы, возможность получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации, скидки на детские вещи. Большая часть услуг для экономии времени доступна онлайн, через mos.ru. А на сайте msph.ru можно получить бесплатную психологическую поддержку", – добавил Собянин.
Также, по его словам, в Москве строят новые сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.
Ранее мэр вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям. Собянин отметил, что многодетных семей награждают за родительский труд и воспитание подрастающего поколения.
Россияне отмечают День матери
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