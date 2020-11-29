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Более 500 видеопоздравлений записали москвичи ко Дню матери, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане читали стихотворения, посвященные женщинам и материнству. Их можно найти в социальных сетях Мосгорпарка. Записи, объединенные названием "Парковый стихоговоритель: маме с любовью", разделили на 11 выпусков продолжительностью от 10 до 60 минут каждый.

Ранее сообщалось, что культурные центры столичного департамента культуры подготовили ряд мероприятий, приуроченных ко Дню матери. Программа пройдет в режиме онлайн на платформе Zoom и в Instagram-аккаунтах культурных центров. Расписание мероприятий, а также ссылки на трансляции доступны на сайте "Онлайн. Библиогород".

В преддверии праздника Сергей Собянин вручил почетные знаки "Родительская слава города Москвы" многодетным семьям. Он отметил, что многодетных семей награждают за родительский труд и воспитание подрастающего поколения.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Это государственный праздник, который был учрежден более 20 лет назад.

