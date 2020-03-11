Центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся в больнице имени Сперанского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Центр для лечения новорожденных с болезнями почек открылся на базе детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"На базе детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского открыли новый Центр неонатальной нефрологии и диализа", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в центре будут лечить новорожденных детей с почечной недостаточностью.
В материале говорится, что каждый год в Москве около 20 тысяч новорожденных попадают в отделения реанимации, из них 200–250 малышей нуждаются в диализе. В новом центре им будут оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Для этого специалисты чаще всего используют методику перитонеального диализа.
"Диализ у новорожденных – это тонкая, достаточно сложная и, что очень важно, командная работа. Мы помогаем детям в крайне тяжелом состоянии, и в большинстве случаев без нашей помощи они обречены", – приводятся в материале слова руководителя центра неонатальной нефрологии и диализа Анастасии Макуловой.
По ее словам, врачи помогают как доношенным, так и недоношенным детям.
Как отмечается, в новый центр при больнице имени Сперанского пациенты поступают из роддомов, перинатальных центров и детских больниц.
В марте прошлого года операционная для новорожденных появилась в больнице Сперанского. Она открывает новые возможности для лечения патологий у младенцев. По словам специалистов, чаще всего в таких операциях нуждаются дети, появившиеся на свет раньше срока или с врожденными заболеваниями. Нередко счет идет на часы, поэтому у медиков должны быть все условия для спасения жизней малышей.
Новая операционная, оснащенная современным оборудованием, расположена рядом с отделением реанимации и интенсивной терапии для самых маленьких пациентов.
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