Больницу имени Давыдовского подключили к ЕМИАС

12:26
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Городскую клиническую больницу № 23 имени Давыдовского подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новая система позволит перейти медицинскому учреждению к электронной документации. В частности, врачи получат доступ к электронной медицинской карте пациента. В нее будут добавляться протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы.
Для реализации проекта в стационаре установили программное оборудование и провели обучение медицинского персонала. Система доступна для врачей, медсестер и медицинских регистраторов.
Ранее сообщалось, что все родильные дома столицы до конца 2020 года планируют подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Сразу после выписки информация о лечении будет поступать в женскую консультацию, в поликлинику по месту наблюдения ребенка.
В ноябре прошлого года Морозовскую детскую городскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). На компьютерах врачей установлены специальные картридеры и сканеры штрихкодов. Это позволяет специалистам быстро и без ошибок заполнять историю болезни пациентов и вносить результаты анализов.
Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр.
Система позволяет обмениваться врачам результатами исследований в электронном виде. ЕМИАС дает возможность урегулировать работу медицинских учреждений: уменьшить очередность в поликлиники и время сидения под дверью врача, обеспечить контроль за нагрузкой врачей, системой управления медицинской организацией и так далее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: