Больницу имени Давыдовского подключили к ЕМИАС

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Городскую клиническую больницу № 23 имени Давыдовского подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новая система позволит перейти медицинскому учреждению к электронной документации. В частности, врачи получат доступ к электронной медицинской карте пациента. В нее будут добавляться протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписанные рецепты и другие медицинские документы.

Для реализации проекта в стационаре установили программное оборудование и провели обучение медицинского персонала. Система доступна для врачей, медсестер и медицинских регистраторов.

Ранее сообщалось, что все родильные дома столицы до конца 2020 года планируют подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Сразу после выписки информация о лечении будет поступать в женскую консультацию, в поликлинику по месту наблюдения ребенка.

В ноябре прошлого года Морозовскую детскую городскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). На компьютерах врачей установлены специальные картридеры и сканеры штрихкодов. Это позволяет специалистам быстро и без ошибок заполнять историю болезни пациентов и вносить результаты анализов.

Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр.

Система позволяет обмениваться врачам результатами исследований в электронном виде. ЕМИАС дает возможность урегулировать работу медицинских учреждений: уменьшить очередность в поликлиники и время сидения под дверью врача, обеспечить контроль за нагрузкой врачей, системой управления медицинской организацией и так далее.

