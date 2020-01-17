Все столичные роддома планируют подключить к ЕМИАС до конца года

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Все родильные дома столицы до конца 2020 года планируется подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения города Антон Оленев на ассамблее "Здоровая Москва".

По его словам, на сегодняшний день всю информацию по обращениям пациентов в женские консультации акушеры-гинекологи на участке могут видеть непосредственно через ЕМИАС.

"В ближайшее время такая возможность появится уже непосредственно и в родильном доме, где вся информация об этапах ведения беременности и особенностях конкретной женщины будет передаваться по электронным каналам связи в родильный дом. Непосредственно сразу после выписки, после получения лечения, эта информация будет поступать в женскую консультацию, в поликлинику по месту наблюдения ребенка", – цитирует Оленева Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Морозовскую детскую городскую клиническую больницу подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Систему используют врачи, медсестры и медицинские регистраторы. На компьютерах врачей установлены специальные картридеры и сканеры штрихкодов. Это позволяет специалистам быстро и без ошибок заполнять историю болезни пациентов и вносить результаты анализов. Всего к системе подключено около 1500 рабочих мест.

Запущенная в 2011 году ЕМИАС объединяет работу более чем 600 организаций системы здравоохранения Москвы. Вся информация о работе городских поликлиник, которую агрегирует система, поступает в Ситуационный центр.

Система позволяет обмениваться врачам результатами исследований в электронном виде. ЕМИАС позволила урегулировать работу медицинских учреждений: уменьшить очередность в поликлиники и время сидения под дверью врача, обеспечить контроль за нагрузкой врачей, системой управления медицинской организацией и так далее.