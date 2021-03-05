Собянин посетил перинатальный центр больницы имени Юдина

123 тысячи детей родились в Москве в минувшем году, при этом почти 10 тысяч из них – в перинатальном центре больницы имени Юдина, который в пятницу посетил Сергей Собянин.

Этот центр является одним из крупнейших столичных роддомов. Там есть отдельные боксы для партнерских родов.

Врачи поддерживают естественные и мягкие роды, владеют разными другими методиками. Помимо медицинской помощи, в центре можно получить консультацию по грудному вскармливанию.

Мэр поздравил сотрудниц центра с наступающим Международным женским днем и поблагодарил за работу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.