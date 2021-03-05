Собянин в преддверии 8 Марта вручил ордена Пирогова женщинам-врачам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в преддверии 8 Марта вручил ордена Пирогова заслуженным женщинам-врачам.

"Белый зал правительства Москвы сегодня прекрасен! Награждаем женщин в преддверии нашего любимого праздника – 8 Марта. Хотел сказать слова огромной благодарности. Спасибо вам большое и с заслуженными наградами. С 8 Марта!" – заявил мэр.

Он напомнил, что в начале весны прошлого года начинала развиваться пандемия коронавируса. Международный женский день тогда встречали в ситуации, когда было много неизвестного и много страхов. Мэр добавил, что в нынешнее 8 Марта у россиян другое настроение.

"Не то что мы победили совсем, но очевидно, что ситуация значительно лучше, и что, самое главное, мы стали сильнее и сплоченнее. Мы понимаем, как бороться с проблемой пандемии", – напомнил мэр.

Собянин отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, город продолжал функционировать.

"Мы прошли огромные испытания, выдержали их и с уверенностью смотрим в будущее. Во многом мы прошли эти испытания благодаря нашим замечательным, трудолюбивым, талантливым и смелым женщинам, врачам, которые стояли на передовой во время пандемии. Многие из них ушли в изоляцию, жили в гостиницах, оторвавшись от своих родных, близких, мужей, детей. Но, конечно, не только они, но и весь город, все городские службы и вообще все отрасли продолжали в основном функционировать в отличие от многих других городов мира", – сказал Собянин.

Он добавил, что несмотря на риск в условиях распространения вируса, женщины продолжали выполнять свою работу качественно. Они занимали ключевые роли и работали, поддерживали культурную сферу, работали кинотеатры и театры, транспорт, общепит, торговля, образование.

За большой вклад в развитие культуры в Москве и многолетнюю творческую деятельность почетной грамотой правительства Москвы наградили популярную актрису театра и кино Ирину Алферову. Орденом Пирогова за большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией удостоили группу женщин – работников медицинских, транспортных и иных организаций столицы.

Почетную грамоту президента получили провизор станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Елена Русецкая, начальник отдела анализа данных и методологии оказания стационарной и специализированной помощи НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмент Наталья Царькова.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу группе женщин вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарность президента РФ. За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей женщинам вручили знаки отличия "За безупречную службу городу Москве" ХL лет, "За безупречную службу городу Москве" ХХ лет.

Почетной грамоты правительства Москвы за вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную деятельность удостоена председатель президиума Московского городского совета женщин, генеральный директор АО "Московский мельничный комбинат № 3" Людмила Маркина.

Группу москвичек отметили знаками отличия "Заслуженный учитель города Москвы" и почетными званиями "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный медицинский работник города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

Ранее Сергей Собянин поздравил московских реставраторов с профессиональным праздником. Мэр города поблагодарил главного архитектора проекта реставрации Северного речного вокзала Константина Беляева.