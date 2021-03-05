Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Сергей Собянин поздравил московских реставраторов с профессиональным праздником.

"Сегодня свой профессиональный, хотя и неофициальный праздник отмечают реставраторы. 5 марта 1994 года Академия реставрации начала готовить специалистов в этой сфере", – написал мэр на своей станице во "ВКонтакте".

Отдельно градоначальник поблагодарил главного архитектора проекта реставрации Северного речного вокзала Константина Беляева.

Мэр подчеркнул, что Беляев является одним из тех, кто сохраняет и возвращает историю столицы.

"Константин, спасибо вам и всем вашим коллегам, замечательным мастерам, которые бережно восстанавливают памятники культуры и архитектуры Москвы", – отметил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в 2021 году в Москве будет завершена реставрация около 100 памятников архитектуры. По его словам, на данный момент отреставрировано уже более 1,5 тысячи памятников. Собянин подчеркнул, что это беспрецедентная по своим масштабам программа, которая продолжается несмотря на экономические сложности.