Телеканал рассказал о девушках, которые продолжают отстаивать принципы равноправия

Спрос на цветы в преддверии Международного женского дня огромный, однако не все готовы их принять. Изначально 8 Марта – это не только праздник тюльпанов и весны, но и символ борьбы за права женщин. Так, телезрителей познакомят с теми, кто продолжил отстаивать принципы равноправия и делает это до сих пор.

Александра Митрошина запустила флешмоб в соцсетях "#Я не хочу умирать" в поддержку сестер Хачатурян. Вместе с правозащитницей Аленой Поповой девушки создали сайт помощи женщинам "Ты не одна". А также Александра Митрошина борется за принятие закона о домашнем насилии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.