Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:23

Появились куклы Barbie в образе машиниста столичного метро

город транспорт

телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский метрополитен вместе с BarbieR выпустили кукол в образе машиниста электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Впервые после долгих лет ограничений женщины начнут управлять поездами подземки. Поэтому и самая популярная кукла в мире решила стать машинистом электропоезда Московского метрополитена", – говорится в сообщении.

Уточняется, что линия кукол Barbie в образах разных профессий призвана напомнить девочкам о том, что они могут выбрать для себя любую специальность. Лимитированная кукла одета в официальную форму машиниста Московского метрополитена и выпущена в коробке с фирменным лого. Линия Barbie x Metro выпускается лимитировано в количестве 100 штук. Куклы не будут продаваться в рознице.

Ранее стало известно, что первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в столичном метрополитене на Филевской линии.

С 1 января 2021 года в соответствии с указом Минтруда женщины допущены к управлению поездами метро.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать