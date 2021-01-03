Появились куклы Barbie в образе машиниста столичного метро

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Московский метрополитен вместе с BarbieR выпустили кукол в образе машиниста электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Впервые после долгих лет ограничений женщины начнут управлять поездами подземки. Поэтому и самая популярная кукла в мире решила стать машинистом электропоезда Московского метрополитена", – говорится в сообщении.

Уточняется, что линия кукол Barbie в образах разных профессий призвана напомнить девочкам о том, что они могут выбрать для себя любую специальность. Лимитированная кукла одета в официальную форму машиниста Московского метрополитена и выпущена в коробке с фирменным лого. Линия Barbie x Metro выпускается лимитировано в количестве 100 штук. Куклы не будут продаваться в рознице.

Ранее стало известно, что первый поезд под управлением женщины-машиниста запущен в столичном метрополитене на Филевской линии.

С 1 января 2021 года в соответствии с указом Минтруда женщины допущены к управлению поездами метро.