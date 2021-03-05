"Городской стандарт": фитнес-батончики

Фальшивый ЗОЖ: фитнес-батончики настойчиво рекламируют как продукты, дающие энергию. Но из чего на самом деле состоит якобы полезный перекус?

И поможет ли он похудеть или нарастить мышцы? Об этом – в программе "Городской стандарт".