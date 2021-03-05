В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать уже к 2022 году. Об этом он рассказал в интервью с изданием Welt.

Специалист предположил, что ограничения будут необходимы до конца 2021 года, однако уже в начале 2022 года пандемия может закончиться.

"2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина", – отметил Клюге.

Он уточнил, что это не означает, что к 2022 году вирус полностью исчезнет. Однако глава ВОЗ надеется, что к тому моменту уже не потребуется вмешательств.

Клюге также отметил, что если ограничения будут сняты слишком быстро, то ситуация вернется к самому началу из-за возможных мутаций вируса.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ пока не рекомендуют вводить специальные удостоверения для прошедших вакцинацию от COVID-19. Из-за таких документов вакцинация может восприниматься как принудительный процесс.