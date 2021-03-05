Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил устойчивость коронавируса и назвал его "довольно консервативным". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, COVID-19 лишен изменений, которые свойственны вирусу гриппа. Он также отметил, что фактически человечество имеет дело с одним и тем же штаммом коронавируса.
"Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм", – заявил Онищенко.
Бывший глава Роспотребнадзора отметил, что ученые сейчас выявляют именно подтипы коронавируса, а не его новые штаммы. Вирус формально остается прежним, хотя и продолжает мутировать и приобретает новые свойства.
По данным на 1 марта 2021 года, в России было выявлено 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса. Соответствующую статистику представили по итогам исследований Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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