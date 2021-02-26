Ученые заявили о новом опасном штамме коронавируса

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Обнаруженный в Калифорнии штамм коронавируса вызывает особое опасение, заявили ученые. Он не только распространяется быстрее других, но демонстрирует более высокую устойчивость к вакцинам, сообщает Los Angeles Times.

"Дьявол уже здесь", – считает профессор Чарльз Чиу.

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркнули, что новый штамм коронавируса вызывает обеспокоенность наряду с вариантами, которые были зафиксированы в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

По мнению исследователей, "британский" и "калифорнийский" штаммы коронавируса обладают "улучшенными" характеристиками, из-за чего человек может заразиться сразу двумя вирусами одновременно. А это, в свою очередь, опасно появлением нового штамма.

Ранее сообщалось о выявлении еще одного штамма коронавируса. Мутацию нашли в Финляндии, причем она содержит в себе элементы "британского" и "южноафриканского" вариантов.

Кроме того, в США обнаружили гибридную мутацию коронавируса. Новая версия вируса сформировалась из-за слияния двух штаммов – "британского" и "американского".

16 февраля стало известно, что в 10 странах мира выявили еще один вариант коронавируса из Великобритании. При этом первоначальная мутация уже была более заразной, чем оригинальный штамм вируса.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что бояться нового штамма не стоит. Он подчеркнул, что вакцины от COVID-19 уже учитывают потенциальные изменения в геноме коронавируса.

