В Италии выявили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса

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"Нигерийский" штамм коронавируса выявили на севере Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.

По имеющимся данным, мутацию обнаружили в городе Брешиа, провинция Ломбардия. По словам президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие вакцины могут быть неэффективны против данной разновидности вируса.

Иные подробности о мутации не сообщаются.

О новом штамме коронавируса из Нигерии стало известно 25 декабря 2020 года. Утверждалось, что данная разновидность вируса не похожа на мутацию, обнаруженную в Великобритании.

Ранее у россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Уточнялось, что подавляющее большинство из них являются однонуклеотидными.