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Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии. Об этом передает местный телеканал eNCA.

По заявлениям директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, новый штамм представляет собой особую форму мутации вируса. При этом штамм не похож на обнаруженный недавно вариант в Великобритании.

"Идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР", - заявил Нкенгасонга.

Он отметил, что на данном этапе рано говорить об особенностях нового штамма. Для этого требуются дополнительные анализы.

Новый штамм вируса был обнаружен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. По предварительной информации, мутация не так агрессивна, как найденная в ЮАР.

Ранее сообщалось, что обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация коронавируса способна выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека. По мнению экспертов, это явление может спровоцировать появление новой группы агрессивных штаммов.

По актуальным данным, в Нигерии коронавирусом заразились 80 922 человека. Из них 1 236 скончались от инфекции.

Ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании были выявлены в Швейцарии. Сообщалось, что один из заболевших находится на карантине.