03:49
Фото: EPA/TASS/AKINTUNDE AKINLEYE
Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии. Об этом передает местный телеканал eNCA.
По заявлениям директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, новый штамм представляет собой особую форму мутации вируса. При этом штамм не похож на обнаруженный недавно вариант в Великобритании.
"Идентифицированный в Нигерии штамм может иметь определенное сходство с вариантом коронавируса 501.V2, выявленным 18 декабря в ЮАР", - заявил Нкенгасонга.
Он отметил, что на данном этапе рано говорить об особенностях нового штамма. Для этого требуются дополнительные анализы.
Новый штамм вируса был обнаружен в пробах, взятых 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. По предварительной информации, мутация не так агрессивна, как найденная в ЮАР.
Ранее сообщалось, что обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация коронавируса способна выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека. По мнению экспертов, это явление может спровоцировать появление новой группы агрессивных штаммов.
По актуальным данным, в Нигерии коронавирусом заразились 80 922 человека. Из них 1 236 скончались от инфекции.
Ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса из Великобритании были выявлены в Швейцарии. Сообщалось, что один из заболевших находится на карантине.
Британия предоставила России образцы нового штамма коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: